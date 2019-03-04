У СБУ заявляють, що біля офісу Зеленського прослуховували когось іншого

У Службі безпеки України заявляють, що оперативно-технічні заходи, що здійснюються на вул. Білоруській, 26 у Києві, ніяк не пов'язані з кандидатами в президенти України або їхнім оточенням.

«СБУ дійсно здійснює оперативно-технічні заходи у місті Києві за адресою Білоруська,26. Ми відповідально заявляємо, що ці заходи ніяк не пов’язані з жодним із кандидатів у президенти України або їх оточенням. За зазначеною адресою не зареєстровано офісні приміщення, до яких мають стосунок кандидати», - йдеться в повідомленні СБУ на сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

За інформацією спецслужби, всі дії відбуваються на підставі ухвали суду щодо особи, яка ніяк не пов'язана з виборчою кампанією.

Раніше сьогодні поліція Києва повідомила, що перевіряє інформацію про встановлення невідомого технічного обладнання біля офісу кандидата в президенти України Володимира Зеленського на вул. Білоруській у столиці, яке виявив охоронець кандидата в президенти на даху житлового будинку.