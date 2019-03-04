США продовжили санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп у понеділок продовжив санкції щодо осіб, яких у Вашингтоні вважають відповідальними за підрив демократичних процесів та інститутів в Україні.

«Я направив у «Федеральний регістр» для публікації повідомлення, в якому йдеться, що надзвичайне розпорядження від 6 березня 2014 року відповідно до указу 13660 у зв'язку з Україною продовжить діяти і після 6 березня 2019 року», - наголошується в тексті листа президента главам обох палат Конгресу.

«Дії і політика осіб, що підривають демократичні процеси і інститути в Україні, загрожують миру в країні, її стабільності, суверенітету і територіальній цілісності, сприяють незаконному привласненню її активів, а також дії Російської Федерації, включаючи анексію Криму і застосування сили в Україні, продовжують представляти підвищену загрозу національній безпеці США», - підкреслюється в документі.

Влада США з березня 2014 року вводить санкції відносно Росії у зв'язку з ситуацією в Україні і анексією Криму і регулярно їх продовжує.

До російських і українських громадян і компаній застосовуються блокуючі санкції (так званий SDN-список): їхні активи на території США заморожуються, фізичним особам забороняється в'їзд на територію США, а американським резидентам заборонені угоди з особами та компаніями, що потрапили в списки блокуючих санкцій.

У SDN-списку за ситуацією в Україні, зокрема, знаходяться політики: голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков, секретар Радбезу РФ Микола Патрушев, сенатор Олена Мізуліна; бізнесмени Аркадій, Борис і Роман Ротенберг, глава «Роснафти» Ігор Сєчін, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, бізнесмени Олег Дерипаска і Геннадій Тимченко, а також компанії «Алмаз-Антей», «Конкорд Менеджмент», «Уралвагонзавод» й інші.

Також у зв'язку з ситуацією в Україні введені секторальні санкції (SSI-список), які обмежують окремі форми співпраці з Росією в різних сферах. Зокрема, такі санкції зачіпають фінансовий, енергетичний і військово-промисловий сектори економіки.

Більше того, США фактично заборонили американським компаніям будь-яку співпрацю з юрособами і фізособами на території Криму.