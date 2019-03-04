 

08 марта

10:11

Заарештовано другого підозрюваного у підкупі «технічного» Тимошенка

09:58

Комітет Конгресу США схвалив заборону на визнання Криму російським

09:48

Манафорт отримав перший вирок: колишнього політтехнолога Партії регіонів засудили майже на 4 роки

09:18

Залишилось 39 кандидатів у президенти

08:39

Доба ООС: поранено п’ятьох українських військових, ліквідовано чотирьох окупантів

07 марта

17:43

Кандидатську колекцію Гриценка прикрасив ще один «непрохідний»

17:06

Луценко підтвердив, що він «ще більш тупий», ніж вважає Тимошенко

16:42

Кандидат Мураєв зробив приємно кандидату від Ріната. Той пообіцяв віддячити восени

15:01

У Держдепі вважають, що бажання посла США звільнити Холодницького відповідає «принципам» Майдану

14:38

НАБУ здійснило обшукі у батька та сина Гладковських

14:30

Хабар «технічному» кандидату Тимошенку: затриманий звинувачує Адміністрацію президента і Луценка

12:45

Стоматологи зірвали сесію Львівської міськради

12:09

Греція не видала Україні екс-менеджера компанії Курченка: він вже летить до Москви

11:06

П’ятиріччя окупації Криму в ООН відзначать традиційними посиденьками і балаканиною

10:46

ЦВК попереджає членів виборчкомів: бюлетені до окружкомів прийдеться доставляти у власній тарі і, можливо, у власному транспорті

09:12

Доба ООС: обстріли тривають, втрат немає

06 марта

21:00

Заступник командувача сил спецоперацій ЗСУ раптом згадав, що «війна триває», - и знався з виборів

18:15

Коболєв: оголошений урядом конкурс на главу «Нафтогазу» є незаконним

17:36

«Укроборонпром» чекає на міжнародний аудит

15:12

Гройсман дав зрозуміти, що мама Коболєва не заслуговує на $8 млн премії «за Стокгольм»

14:56

Оголошено 39 переможців серед кандидатів до Антикорупційного суду

14:45

Уряд схвалив розподіл ДФС на митницю і податкову

13:23

«Усупереч моральним переконанням»: НАБУ закриває кримінальні провадження після рішення КС щодо незаконного збагачення

12:31

За 24 полонених українських моряків ЄС «покарає» 8 російських покидьків

12:05

Холодницький відмовився коментувати заяву посла США щодо його звільнення

11:54

У Генштабі розповили, чого чекати від РФ під час «передвиборної турбулентності»

10:39

Справа Гандзюк: Мангера відсторонено від посаді на місяць

09:25

ЦВК виграла у Гриценка у Верховному суді

08:51

Дoбa ООС: поранено двох військовослужбовців

05 марта

21:22

Напередодні виборів Православна церква України нагадує: Бог бачить все

Вийшла третя частина серіалу про розкрадання у «Укроборонпромі» (відео)

Схеми закупівлі комплектуючих за завищеними цінами для підприємств «Укроборонпрому» включали в себе «відкати» для нинішнього керівника держконцерну Павла Букіна та звільненого у понеділок першого заступника голови ради Національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського, стверджує команда журналістських розслідувань Bihus.Info.


В оприлюдненій увечері 4 березня третій серії розслідування, заснованого на базі отриманого журналістами восени 2018 року від аноніма архіву листування учасників угод, її автори обвинувачують О.Гладковського та П.Букіна в отриманні «відкатів» під час закупівлі російських висотомірів для ремонту в Україні Ан-26 із Казахстану.

За їхніми даними, в 2016-2017 роках ці прилади вартістю майже $85 тис. за посередництва сина О.Гладковського Ігоря та його партнера Віталія Жукова були доставлені до України через ОАЕ під виглядом запчастин до цивільного вертольоту і придбані держкомпанією «Укрспецекспорт», яку на той момент очолював П.Букін, приблизно за $580 тис.

Журналісти заявляють, що О.Гладковській і П.Букін відмовилися коментувати цю інформацію, а екс-заступник голови РНБО заперечував знайомство з В.Жуковим.

Як анонсував Денис Бігус, останню серію розслідування буде присвячено ролі правоохоронних структур.

Як вже повідомлялося, команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила 25 лютого фільм, в якому стверджується, що Ігор Гладковський, син першого заступника секретаря РНБО О.Гладковського, разом із Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою через фірми-прокладки постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними вдвічі-вчетверо цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань сягає щонайменше 250 млн грн.

Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні О.Гладковський, який раніше був бізнес-партнером нинішнього президента країни Петра Порошенка, екс-керівник «Укрспецекпорту» та голова держконцерну «Укроборонпром» Павло Букін, а також директори підприємств (зокрема, Ізюмського приладобудівного заводу та КБ ім. Морозова) та інші посадові особи держконцерну.

І.Гладковський заявив, що подасть до суду на авторів фільму, які обвинувачують його в причетності до корупції в оборонному секторі. Пізніше його батько повідомив, що позов про захист честі та гідності подано.

В «Укроборонпромі» заявили, що автори телепроекту маніпулятивно використовували закриту інформацію порушених правоохоронцями в 2015-2016 роках кримінальних проваджень і пов'язали черговий медійний скандал навколо держконцерну з новою інформаційною диверсією проти України.

П.Порошенко 4 березня підписав указ про звільнення О.Гладковського з РНБО і з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва (ВТС) та експортного контролю, а також доручив вивести його зі складу комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

Голова держави також доручив секретарю РНБО Олександру Турчинову підготувати і провести засідання РНБО з питання реформування державного концерну «Укроборонпром», а також закликав антикорупційні органи об'єктивно та неупереджено розслідувати факти оприлюднених корупційних скандалів в оборонному секторі.


Інтерфакс-Україна

Версия для печати  Версия для печати

04 Марта 2019 22:18

 

 

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році?

На президентські та парламентські вибори (35)

На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (5)

На обвал мосту через Керченську протоку (64)

На арешт Медведчука чи Новинського (77)

На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (124)

На виконання Мінських угод (5)

На покращення (19)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 