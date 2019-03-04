Вийшла третя частина серіалу про розкрадання у «Укроборонпромі» (відео)

Схеми закупівлі комплектуючих за завищеними цінами для підприємств «Укроборонпрому» включали в себе «відкати» для нинішнього керівника держконцерну Павла Букіна та звільненого у понеділок першого заступника голови ради Національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського, стверджує команда журналістських розслідувань Bihus.Info.

В оприлюдненій увечері 4 березня третій серії розслідування, заснованого на базі отриманого журналістами восени 2018 року від аноніма архіву листування учасників угод, її автори обвинувачують О.Гладковського та П.Букіна в отриманні «відкатів» під час закупівлі російських висотомірів для ремонту в Україні Ан-26 із Казахстану.

За їхніми даними, в 2016-2017 роках ці прилади вартістю майже $85 тис. за посередництва сина О.Гладковського Ігоря та його партнера Віталія Жукова були доставлені до України через ОАЕ під виглядом запчастин до цивільного вертольоту і придбані держкомпанією «Укрспецекспорт», яку на той момент очолював П.Букін, приблизно за $580 тис.

Журналісти заявляють, що О.Гладковській і П.Букін відмовилися коментувати цю інформацію, а екс-заступник голови РНБО заперечував знайомство з В.Жуковим.

Як анонсував Денис Бігус, останню серію розслідування буде присвячено ролі правоохоронних структур.

Як вже повідомлялося, команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила 25 лютого фільм, в якому стверджується, що Ігор Гладковський, син першого заступника секретаря РНБО О.Гладковського, разом із Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою через фірми-прокладки постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними вдвічі-вчетверо цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань сягає щонайменше 250 млн грн.

Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні О.Гладковський, який раніше був бізнес-партнером нинішнього президента країни Петра Порошенка, екс-керівник «Укрспецекпорту» та голова держконцерну «Укроборонпром» Павло Букін, а також директори підприємств (зокрема, Ізюмського приладобудівного заводу та КБ ім. Морозова) та інші посадові особи держконцерну.

І.Гладковський заявив, що подасть до суду на авторів фільму, які обвинувачують його в причетності до корупції в оборонному секторі. Пізніше його батько повідомив, що позов про захист честі та гідності подано.

В «Укроборонпромі» заявили, що автори телепроекту маніпулятивно використовували закриту інформацію порушених правоохоронцями в 2015-2016 роках кримінальних проваджень і пов'язали черговий медійний скандал навколо держконцерну з новою інформаційною диверсією проти України.

П.Порошенко 4 березня підписав указ про звільнення О.Гладковського з РНБО і з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва (ВТС) та експортного контролю, а також доручив вивести його зі складу комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

Голова держави також доручив секретарю РНБО Олександру Турчинову підготувати і провести засідання РНБО з питання реформування державного концерну «Укроборонпром», а також закликав антикорупційні органи об'єктивно та неупереджено розслідувати факти оприлюднених корупційних скандалів в оборонному секторі.