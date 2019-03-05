Доба ООС: загинув ще один український військовослужбовець

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 5 березня 2019 року говориться:

«4 березня російські окупаційні війська дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, застосувавши при цьому 10 разів важке озброєння. Ворог вів вогонь по українських захисниках із танків, артилерійських систем та мінометів, витративши 108 снарядів і мін калібрів 125, 122, 120 та 82 мм. Також противник обстрілював наші підрозділи з протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» позиції наших військ були обстріляні п'ять разів:

з танків, артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та протитанкових ракетних комплексів – у районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

двічі, з мінометів 120-го калібру – поблизу села ВОДЯНЕ;

з артилерійських систем калібру 122 мм – у районі населеного пункту ШИРОКИНЕ;

з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів – біля селища ПІСКИ.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник чотири рази обстріляв наших захисників:

з мінометів калібру 120 мм у районі селища міського типу ЗАЙЦЕВЕ;

з артилерійських систем калібру 122 мм – у районі населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ;

з мінометів калібру 82 мм – біля села КРИМСЬКЕ;

зі стрілецької зброї – поблизу селища міського типу СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА.

Внаслідок обстрілів один український захисник загинув.

Особовий склад обстріляних підрозділів відповів на ворожий вогонь застосуванням усіх чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 4 березня чотирьох окупантів знищено та одного поранено.

За уточненими даними, російсько-окупаційні війська здійснили мінометні обстріли населених пунктів ЗАЙЦЕВЕ та НОВОЛУГАНСЬКЕ. Частково пошкоджено житловий будинок та господарські споруди.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позицію наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» – з мінометів калібру 82 мм у районі населеного пункту КРИМСЬКЕ. Втрат серед наших захисників немає».


"ОБКОМ"

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05 Марта 2019 09:14

 

 

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