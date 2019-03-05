«Укроборонпром» відреагував на нове відео програми «Наші гроші», а Гладковський-молодший зняв ролик «Ваші гроші»

Фігуранти нової серії журналістського розслідування не забарилися з відповіддю.

Державний концерн «Укроборпром» оприлюднив сьогодні таку заяву:

«З огляду на поширення некоректної інформації щодо здійснення капітального ремонту двох літаків Ан-26 для іноземного замовника (див. Вийшла третя частина серіалу про розкрадання у «Укроборонпромі» (відео) – «Обком»), ДК «Укроборонпром» має повідомити наступне.

Наголошуємо, що інформація, оприлюднена програмою «Наші гроші», має ознаки маніпуляцій і є виявом заангажованої журналістики. Адже автори не навели у сюжеті точку зору Концерну, яку їм було надано за їхнім запитом.

Підкреслюємо, що інформація про так зване семикратне підвищення ціни на прилади для Ан-26 є некоректною. В договорі з іноземним замовником було передбачено встановлення на два літаки комплектів висотомірів по три прилади у кожному. Згідно з умовами договору зазначені прилади мали були замінені на нові, виготовлені не пізніше 2015 року.

Українські авіаційні підприємства, до яких зверталися представники Концерну, повідомили про відсутність цих висотомірів. Єдиною компанією, яка погодилось доставити ці вироби, було ТОВ «АН-Сервіс». Їх було перевірено фахівцями ДП «410 завод ЦА» і представниками замовника.

Окремо зазначимо, що інших фактів імпорту в Україну таких приладів (випуску після 2014 року) офіційно не зафіксовано. Наголошуємо, що не коментуємо питання доставки висотомірів в Україну, оскільки підприємства Концерну не надавали послуги з логістики.

Водночас наголошуємо, що категорично некоректним є твердження журналістів щодо вартості товарів без повного розуміння ними усіх нюансів формування митної вартості.

Про оптимальну ціну закупки свідчить те, що країна-замовник придбала ці прилади саме в української сторони, а не безпосередньо у виробника – РФ, яка є її партнером у Митному союзі і могла запропонувати власну ціну.

Наголошуємо, що прибуток Концерну за цією поставкою був не менше рентабельності усього контракту. Виконання цього договору забезпечило роботою декілька тисяч працівників авіабудівної галузі України, а його загальна вартість становила близько $6 млн» (кінець цитати).

Як повідомляє Українська правда, син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський відповів на розслідування журналістів про розкрадання в Укроборонпромі та пообіцяв скоро розказати, хто надіслав журналістам інформацію.

Про це Гладковський-молодший заявив у відео, як має назву «Ваші гроші».

«Полотно за мною називається «зельонка», дозволяє стати автором власної програми буквально за мить. Це програма зі створення оперативної графіки дозволяє зробити будь-яку неіснуючу розмову реальною. Цікаві часи – до реальності домішують фейк і ось їх вже не відрізнити від правди», - каже Ігор Гладковський.

«Що це за розслідування, яке нищить мого батька та мене особисто. Три пункти, щоб пояснити все. Мета номер один – дискредитувати діючого президента Петра Порошенка під час виборчої кампанії і це головна причина появи розслідування програми «Наша гроші», - стверджує він.

За його переконаннями, для цього «обирають людину, пов’язану міцними робочими стосунками з державою, накривають шквальним вогнем фейків, ними нав’язується думка «команда погана, а отже і президент поганий».

Гладковський-молодший стверджує, що такою мішенню для фейків було обрано його батька – першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

«Тож пригадаємо, що живемо у правовій країні і можемо законно, через суд, за кожен бездоказовий факт, як вони там кажуть «виписати люлєй», а ще дуже скоро ви дізнаєтесь, хто насправді зліпив цей фейк та злив його журналістам», - заявив Ігор Гладковський.