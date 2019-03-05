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Заставу Насірову зменшили майже втричі

Суд зменшив розмір застави колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову з 100 млн гривень до 36 млн гривень.


Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Повідомляється, що 4 березня 2019 року з участю прокурорів САП у Шевченківському районному суді міста Києва відбулося чергове судове засідання по суті з розгляду обвинувального акта у кримінальній справі за обвинуваченням екс-глави ДФС і керівника департаменту ДФС України, на якому було продовжено дію заходів фігурантам справи.

Таким чином суд продовжив дію заходів екс-главі ДФС України та керівнику департаменту ДФС України, однак, за власною ініціативою, зменшив заставу для колишнього глави ДФС України за 100 млн гривень до 36 млн гривень відповідно до розміру цивільного позову у кримінальній справі.

Наступне засідання призначене на 14 березня.

Нагадаємо, 28 серпня 2018 р. Шевченківський райсуд Києва залишив колишнього главу Державної фіскальної служби Романа Насирова під заставою у 100 млн гривень.

Насірова звинувачують у причетності до так званої «газової схеми Онищенка», в якій він прийняв ряд рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами. Дані рішення приймались заднім числом і без узгодження з Міністерством фінансів.


"ОБКОМ"

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05 Марта 2019 11:01

 

 

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