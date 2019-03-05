Санкційний список ЄС скоротився на одного Клюєва

Рішення Ради Євросоюзу щодо продовження санкцій проти екс-президента Віктора Януковича і 11 його соратників, а також виключення із санкційного списку Андрія Клюєва набуло чинності.

Про це інформує Європейська правда.

У вівторок, 5 березня, рішення Ради ЄС від 4 березня щодо продовження на рік санкцій, застосованих проти колишніх українських високопосадовців, причетних до привласнення та розтрати державних коштів, оприлюднене в Офіційному журналі ЄС.

Санкції проти Януковича і 11 осіб з його оточення були запровадженні ЄС у 2014 році і з того часу термін їхньої дії регулярно продовжувався.

Останнім рішенням ЄС виключив із санкційного списку екс-главу адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. У листопаді минулого року Європейський суд у Люксембурзі ухвалив рішення про скасування санкцій ЄС, запроваджених Радою Євросоюзу проти Андрія Клюєва в березні 2017 року.

У ГПУ запевняють, що роблять все можливе, аби довести розслідування щодо Клюєва до кінця.

«Попри зняття санкцій ЄС з цієї особи правоохоронні органи України продовжують розслідування у кримінальному провадженні стосовно Андрія Клюєва», - зазначив прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко на своїй Facebook-сторінці.