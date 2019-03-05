Вбито свідка у справі «діамантових прокурорів»

Сьогодні у Києві вбили власника ювелірного заводу Сергія Кисельова.

Про це повідомляє екс-заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе, який займався розслідуванням справи, пише Українська правда.

«Убитий Кисельов – людина, яка упізнала свої діаманти в гучній справі «діамантових прокурорів» (колишній власник заводу ювелірних виробів)», – так він прокоментував новину про вбивство чоловіка в Києві 5 березня.

«Убитий Кисельов раніше розповідав, як з його заводу разом з діамантами, знайденими під час обшуку у заступника облпрокурора Київської області Корнійця, так само пропало кілька млн USD і десяток кг золота. У свідченнях називав прізвища тодішнього заступника генпрокурора і заступника міністра МВС. Так само розповів, що в обмін на те, щоб забути за вкрадені під час обшуку готівку й золото, справу по ньому закриють. Тоді так і сталося», – пише Сакварелідзе.

Екс-заступник генпрокурора Віталій Касько в коментарі УП розповів, що Кисельов є потерпілим у справі «діамантових прокурорів».

«У 2010 році в Кисельова правоохоронці провели обшуки і вилучили дорогоцінності. Згодом ці догороцінності «загубилися», – сказав Касько.

За його словами, Кисельов упізнав свої діаманти у прокурора Корнійця і з цього приводу давав свідчення до прокуратури.

Водночас Касько не зміг ні підтвердити, ні спростувати факт убивства бізнесмена. «Я знаю цю інформацію лише від журналістів, які мені говорили, що на місці знайдені його документи і номери автомобіля зареєстровані на Кисельова», – додав Касько.

У свою чергу джерело «Української правди» в МВС підтверджує, що вбитий в Дніпровському районі Києва чоловік - Кисельов.

5 березня поліція Києва повідомила, що в Дніпровському районі столиці виявила тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови. Повідомлялось, що загиблий – місцевий житель, 1960 року народження.

Справа «діамантових прокурорів» стосується першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна і заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця, яких затримали у липні 2015 року за підозрою в отриманні 3 млн гривень хабара.

В результаті обшуку у них вдома і на роботі були вилучені гроші на загальну суму близько 500 тисяч доларів, а також коштовності та зброю.

У лютому 2017 року колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак заявляв, що в СБУ «зачистили» всіх, хто займався «діамантовими прокурорами».