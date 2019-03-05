Напередодні виборів Православна церква України нагадує: Бог бачить все Синод ПЦУ закликає виборців не порушувати Божих заповідей.

Про це говориться у зверненні Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України) з приводу виборів Президента України: «Дорогі брати і сестри! Шановні співвітчизники! 31 березня 2019 року відбудуться чергові вибори Президента України. На них шляхом голосування український народ повинен обрати Главу держави. Дорогі виборці! Ми закликаємо вас використати час, який лишився до дня голосування, для ознайомлення з кандидатами та їхніми програмами, щоби у день голосування, 31 березня, помолившись, прийти на виборчі дільниці та зробити відповідальний, усвідомлений вибір. Україна вже понад п’ять років вимушена оборонятися від широкомасштабної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Тож в умовах нав’язаної агресором нашому народу війни під час голосування слід особливо враховувати, що Президент є Верховним Головнокомандувачем. Тому від нашого вибору залежить також наближення перемоги над агресором та досягнення не капітуляції перед ворогом, до якої, говорячи про мир, фактично закликають частина політиків, а справжнього справедливого миру. Особливо слід наголосити на моральній складовій виборів. Обман чи підкуп виборців, надання їм завідомо нездійсненних обіцянок, фальшування підсумків голосування є виявом неправди, яка є порушенням Божих заповідей. Тому ми закликаємо кандидатів у Президенти та всіх учасників виборчого процесу пам’ятати про відповідальність не лише перед людським законом, але і перед Богом, Який бачить все. Дорогі виборці! Знову, як і під час попередніх виборів, нагадуємо: не слід продавати свій голос ані за гроші чи інші матеріальні цінності, ані за солодкі обіцянки. Зробіть свій вибір чесно і за совістю, керуючись здоровим глуздом та власними світоглядними переконаннями. Наше спільне завдання – зберегти державність, незалежність і єдність України. Тож оцінюйте кандидатів не за обіцянками, а за плодами їхніх справ, здатністю впоратися із поставленими перед Главою держави завданнями. Від голосу кожного, від рішення виборців у день голосування справді залежить, яким буде наше спільне майбутнє. Усвідомлений, відповідальний, чесний вибір під час голосування 31 березня – наш внесок у досягнення перемоги та миру для України, побудови її кращого майбутнього. Бажаємо всім мудрості від Господа та закликаємо на добрі справи Боже благословення! Від імені Священного Синоду – Епіфаній, Митрополит Київський і всієї України».

"ОБКОМ" Версия для печати 05 Марта 2019 21:22 Опубликовать Tweet





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