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Дoбa ООС: поранено двох військовослужбовців
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 6 березня говориться:
«5 березня російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню, шість разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог шість разів обстріляв наші позиції:
з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ;
з артилерійських систем калібру 122 мм – поблизу села ВОДЯНЕ;
з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – біля села ШИРОКИНЕ;
двічі, з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту ПІСКИ;
зі стрілецької зброї – поблизу міста АВДІЇВКА.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв підрозділ українських військ із мінометів калібру 82 мм у районі села КРИМСЬКЕ.
В результаті обстрілів двоє наших захисників отримали поранення.
Жоден обстріл підрозділів Об'єднаних сил не залишився без адекватної відповіді вогнем з чергових вогневих засобів.
За даними розвідки, одного окупанта було знищено, двох поранено.
Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано».
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