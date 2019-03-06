Дoбa ООС: поранено двох військовослужбовців

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році? На президентські та парламентські вибори (35) На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (5) На обвал мосту через Керченську протоку (64) На арешт Медведчука чи Новинського (77) На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (124) На виконання Мінських угод (5) На покращення (19) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ