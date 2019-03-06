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Дoбa ООС: поранено двох військовослужбовців

05 марта

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Напередодні виборів Православна церква України нагадує: Бог бачить все

Дoбa ООС: поранено двох військовослужбовців

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 6 березня говориться:

«5 березня російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню, шість разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог шість разів обстріляв наші позиції:

з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

з артилерійських систем калібру 122 мм – поблизу села ВОДЯНЕ;

з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – біля села ШИРОКИНЕ;

двічі, з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту ПІСКИ;

зі стрілецької зброї – поблизу міста АВДІЇВКА.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв підрозділ українських військ із мінометів калібру 82 мм у районі села КРИМСЬКЕ.

В результаті обстрілів двоє наших захисників отримали поранення.

Жоден обстріл підрозділів Об'єднаних сил не залишився без адекватної відповіді вогнем з чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, одного окупанта було знищено, двох поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано».


"ОБКОМ"

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06 Марта 2019 08:51

 

 

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