ЦВК виграла у Гриценка у Верховному суді

Верховний суд України скасував рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 1 березня за позовом кандидата в президенти Анатолія Гриценка про визнання протиправною і недійсною постанову ЦВК від 22 лютого, якою роз'яснялися аспекти витрачання коштів виборчого фонду кандидатів у президенти під час ведення передвиборчої агітації, зокрема, на підставі неоплачуваних договорів з фізособами-агітаторами.

На засіданні у вівторок Верховний суд задовольнив апеляцію ЦВК і визнав протиправним і недійсним тільки абзац 33 даного роз'яснення, затвердженого комісією, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У цьому скасованому абзаці йдеться про те, що якщо залучення фізичних осіб не пов'язане з використанням їхньої праці на умовах трудового договору або відповідно до цивільно-правових договорів, то юридична особа, яка надає послуги з проведення передвиборчої агітації, відповідно до закону не є платником єдиного соціального внеску.

У своїй апеляції ЦВК вказувала, що «висновок неоплачуваних договорів не можна розглядати як підставу непрямого підкупу виборців». На думку комісії, Шостий апеляційний адміністративний суд прийняв помилкове рішення про те, що укладення таких договорів є непрямим підкупом виборців.

«Верховний суд не навів у мотивувальній частині належних правових аргументів, чи має право ЦВК виходити за рамки своїх повноважень і давати роз'яснення, тлумачачи імперативну статтю закону. Прийняте в такій формі рішення Верховного суду свідчить про наявність залежності судової системи і тиску вертикалі влади на суд», - сказав у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» представник А. Гриценка в ЦВК Руслан Чорнолуцький.

Він зазначив, що тепер штаб А.Гриценка стежитиме за тим, як окремі кандидати будуть використовувати кошти виборчого фонду, застосовуючи легалізоване судом роз'яснення ЦВК щодо компенсації витрат при проведенні передвиборчої агітації.

Як повідомлялося, 22 лютого ЦВК затвердила роз'яснення, в якому йдеться, що участь виборців у здійсненні передвиборчої агітації, зокрема на основі неоплачуваних договорів на її проведення, гарантована Конституцією України і не може бути обмежена.

У ЦВК зазначили, що залучення виборців до здійснення агітації можливо тільки на безоплатній основі. При цьому договори з ними можуть передбачати відшкодування витрат на телефонні послуги, проїзд (включаючи перевезення багажу), харчування, проживання та інші витрати в разі здійснення агітації в іншому населеному пункті.

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