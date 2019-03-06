ЦВК виграла у Гриценка у Верховному суді

 

08 марта

10:11

Заарештовано другого підозрюваного у підкупі «технічного» Тимошенка

09:58

Комітет Конгресу США схвалив заборону на визнання Криму російським

09:48

Манафорт отримав перший вирок: колишнього політтехнолога Партії регіонів засудили майже на 4 роки

09:18

Залишилось 39 кандидатів у президенти

08:39

Доба ООС: поранено п’ятьох українських військових, ліквідовано чотирьох окупантів

07 марта

17:43

Кандидатську колекцію Гриценка прикрасив ще один «непрохідний»

17:06

Луценко підтвердив, що він «ще більш тупий», ніж вважає Тимошенко

16:42

Кандидат Мураєв зробив приємно кандидату від Ріната. Той пообіцяв віддячити восени

15:01

У Держдепі вважають, що бажання посла США звільнити Холодницького відповідає «принципам» Майдану

14:38

НАБУ здійснило обшукі у батька та сина Гладковських

14:30

Хабар «технічному» кандидату Тимошенку: затриманий звинувачує Адміністрацію президента і Луценка

12:45

Стоматологи зірвали сесію Львівської міськради

12:09

Греція не видала Україні екс-менеджера компанії Курченка: він вже летить до Москви

11:06

П’ятиріччя окупації Криму в ООН відзначать традиційними посиденьками і балаканиною

10:46

ЦВК попереджає членів виборчкомів: бюлетені до окружкомів прийдеться доставляти у власній тарі і, можливо, у власному транспорті

09:12

Доба ООС: обстріли тривають, втрат немає

06 марта

21:00

Заступник командувача сил спецоперацій ЗСУ раптом згадав, що «війна триває», - и знався з виборів

18:15

Коболєв: оголошений урядом конкурс на главу «Нафтогазу» є незаконним

17:36

«Укроборонпром» чекає на міжнародний аудит

15:12

Гройсман дав зрозуміти, що мама Коболєва не заслуговує на $8 млн премії «за Стокгольм»

14:56

Оголошено 39 переможців серед кандидатів до Антикорупційного суду

14:45

Уряд схвалив розподіл ДФС на митницю і податкову

13:23

«Усупереч моральним переконанням»: НАБУ закриває кримінальні провадження після рішення КС щодо незаконного збагачення

12:31

За 24 полонених українських моряків ЄС «покарає» 8 російських покидьків

12:05

Холодницький відмовився коментувати заяву посла США щодо його звільнення

11:54

У Генштабі розповили, чого чекати від РФ під час «передвиборної турбулентності»

10:39

Справа Гандзюк: Мангера відсторонено від посаді на місяць

09:25

ЦВК виграла у Гриценка у Верховному суді

08:51

Дoбa ООС: поранено двох військовослужбовців

05 марта

21:22

Напередодні виборів Православна церква України нагадує: Бог бачить все

ЦВК виграла у Гриценка у Верховному суді

Верховний суд України скасував рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 1 березня за позовом кандидата в президенти Анатолія Гриценка про визнання протиправною і недійсною постанову ЦВК від 22 лютого, якою роз'яснялися аспекти витрачання коштів виборчого фонду кандидатів у президенти під час ведення передвиборчої агітації, зокрема, на підставі неоплачуваних договорів з фізособами-агітаторами.


На засіданні у вівторок Верховний суд задовольнив апеляцію ЦВК і визнав протиправним і недійсним тільки абзац 33 даного роз'яснення, затвердженого комісією, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У цьому скасованому абзаці йдеться про те, що якщо залучення фізичних осіб не пов'язане з використанням їхньої праці на умовах трудового договору або відповідно до цивільно-правових договорів, то юридична особа, яка надає послуги з проведення передвиборчої агітації, відповідно до закону не є платником єдиного соціального внеску.

У своїй апеляції ЦВК вказувала, що «висновок неоплачуваних договорів не можна розглядати як підставу непрямого підкупу виборців». На думку комісії, Шостий апеляційний адміністративний суд прийняв помилкове рішення про те, що укладення таких договорів є непрямим підкупом виборців.

«Верховний суд не навів у мотивувальній частині належних правових аргументів, чи має право ЦВК виходити за рамки своїх повноважень і давати роз'яснення, тлумачачи імперативну статтю закону. Прийняте в такій формі рішення Верховного суду свідчить про наявність залежності судової системи і тиску вертикалі влади на суд», - сказав у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» представник А. Гриценка в ЦВК Руслан Чорнолуцький.

Він зазначив, що тепер штаб А.Гриценка стежитиме за тим, як окремі кандидати будуть використовувати кошти виборчого фонду, застосовуючи легалізоване судом роз'яснення ЦВК щодо компенсації витрат при проведенні передвиборчої агітації.

Як повідомлялося, 22 лютого ЦВК затвердила роз'яснення, в якому йдеться, що участь виборців у здійсненні передвиборчої агітації, зокрема на основі неоплачуваних договорів на її проведення, гарантована Конституцією України і не може бути обмежена.

У ЦВК зазначили, що залучення виборців до здійснення агітації можливо тільки на безоплатній основі. При цьому договори з ними можуть передбачати відшкодування витрат на телефонні послуги, проїзд (включаючи перевезення багажу), харчування, проживання та інші витрати в разі здійснення агітації в іншому населеному пункті.

ДИВ. ТАКОЖ: Гриценко виграв суд у ЦВК


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

06 Марта 2019 09:25

 

 

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році?

На президентські та парламентські вибори (35)

На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (5)

На обвал мосту через Керченську протоку (64)

На арешт Медведчука чи Новинського (77)

На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (124)

На виконання Мінських угод (5)

На покращення (19)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 