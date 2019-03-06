Справа Гандзюк: Мангера відсторонено від посаді на місяць

Шевченківський суд частково задовольнив клопотання прокуратури про відсторонення підозрюваного в організації вбивства активісти Катерини Гандзюк Владислава Мангера з посади голови Херсонської обласної ради та відсторонив його з посади на місяць — до 6 квітня 2019 року.

Про це повідомляє кореспондент Громадського із зали суду.

Прокуратура просила відсторонення на 2 місяці, наголошуючи на тому, що перебуваючи на посаді Владислав Мангер здійснюватиме тиск на чинних та потенційних свідків у справі, зокрема працівників Херсонської обласної ради. Також прокуратура наголосила, що, перебуваючи на посаді, Мангер може знищити докази та перешкоджати слідству.

Адвокати Мангера заперечували щодо задоволення відповідного клопотання, наголошуючи, що прокуратура не має достатньої кількості доказів причетності Мангера до вбивства Гандзюк. Вони стверджують, що всі зусилля прокуратури були від самого початку спрямовані на зняття Мангера як представника опозиційної сили з посади перед виборами в Україні. Адвокати також заявили, що жоден з працівників обласної ради не є свідком у справі, а посада підозрюваного передбачає лише організацію роботи 30 осіб депутатського корпусу.

Сам підозрюваний зазначив, що справа є політично вмотивованою, а свідків, про яких говорить прокуратура, він не знає і не може на них впливати. Мангер додав, що одразу після вручення підозри збирався піти у відпустку на час розслідування.

Це рішення може бути оскаржене в апеляційній інстанції. Адвокати заявили, що подаватимуть апеляцію.

Раніше суд не продовжив обов'язки щодо застави Мангеру. Це означає, що Мангер зобов'язаний з'являтися до слідчого за викликом, проте з нього знімуть браслет і він зможе пересуватися за межами Херсона. Крім того, йому повернуть закордонний паспорт.

Нагадаємо, 11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк. Раніше бюро Херсонської обласної організації «Батьківщини» виключило з партії Мангера, а також рекомендувало йому піти з посади.

15 лютого суд вирішив взяти Мангера під варту на 17 днів із правом внесення застави. В той же день очільник Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

Херсонську активістку, а також радницю міського голови Катерину Гандзюк 31 липня 2018 р. облили кислотою. Вона виконувала обов'язки керівника справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Жінка потрапила в реанімацію. 4 листопада Катерина Гандзюк померла в лікарні.