У Генштабі розповили, чого чекати від РФ під час «передвиборної турбулентності»

Російська сторона завершує формування ударних з'єднань на кордоні з Україною для можливого вторгнення, а також готує низку диверсій на передовій і в тилу, повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.

«За наявних геополітичних реалій ми прогнозуємо військові загрози за трьома з чотирьох напрямків: північ, схід і південь. Російська сторона завершує формування на кордоні України ударних з'єднань, які разом із частинами спецпризначення за задумом кремлівських стратегів складуть основу сил вторгнення», - сказав він у середу в Києві на зустрічі з представниками військово-дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні.

В.Муженко наголосив, що українським Збройним силам «є ким і чим зупиняти російські танки і літаки».

Начальник Генштабу додав, що не виключає диверсій на передовій у період перед виборами президента України.

«Період так званої передвиборної турбулентності, в який увійшла наша країна, використовується РФ для проведення комплексу спецоперацій для підриву оборонного потенціалу України. Ми відстежуємо значну активізацію противника в інформаційному просторі, де шляхом серії інформаційних і психологічних операцій він намагається впливати на особовий склад. Також паралельно з цим ми не виключаємо проведення низки актів прямої дії у формі диверсій і саботажу поблизу передової і в глибокому тилу», - поінформував В.Муженко.

Водночас він зазначив, що українські військові вживають необхідних заходів для запобігання таким сценаріям.

«За умови виконання держоборонзамовлення в 2019 році ми вдвічі збільшимо склад нової техніки порівняно з попередніми роками. Йдеться, перш за все, про оновлення і прийняття на озброєння комплексів протиракетної оборони і модернізованих ракет до них, укомплектування вітчизняними протитанковими комплексами Сухопутних військ, десантно-штурмових військ і морської піхоти», - розповів В.Муженко.

Начальник Генштабу уточнив, що також відбудеться доукомплектування військ легкоброньованної автомобільної та оновлення парку вантажної техніки, збільшення чисельності вітчизняних БПЛА в розвідувальних і артилерійських підрозділах. Також укомплектування наявними засобами радіолокаційної і радіотехнічної розвідки підрозділів Повітряних сил України та оновлення корабельно-катерного складу ВМС України.