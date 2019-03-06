Холодницький відмовився коментувати заяву посла США щодо його звільнення

Голова САП радить дожити до понеділка.

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький у коментарі РБК-Україна відреагував на заяву посла США в Україні Марі Йованович про необхідність змінити керівника САП.

«Я не можу коментувати дипломатів. Нехай дипломатів коментують дипломати. Я думаю, нехай коментує МЗС. Я не уповноважений на дипломатичні відносини з будь-якою іншою державою. Коментувати поки нічого. Зачекайте понеділка. В понеділок всі прокоментують», - сказав Холодницький.

Холодницький заявив, що не дасть можливості обливати брудом САП.

«Чекайте, буде цікаво в понеділок. Я просто не дам можливості обливати брудом САП і переводити стрілки. Жодної прес-конференції, ми просто виконуємо роботу: треба показати хто працює, а хто...» - додав він.

Нагадаємо, вчора посол США в Україні Марі Йованович заявила, що необхідно змінити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Йованович вважає, що Холодницькому не можна довірити ведення антикорупційних справ.

Як відомо, у березні 2018 НАБУ опублікувало записи розмов Холодницького, звинувативши його в тому, що він зливав інформацію про обшуки тим людям, у яких ці обшуки повинні були проводитися. Також він тиснув на прокурорів, щоб ті приймали потрібні рішення.