За 24 полонених українських моряків ЄС «покарає» 8 російських покидьків

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Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) у середу затвердив запровадження санкцій проти росіян, яких в Євросоюзі вважають причетними до інциденту із захопленням українських суден поблизу Керченської протоки.

Представники, зокрема, вирішили ввести персональні санкції проти 8 громадян Росії, причетних до захоплення 24 українських військових, повідомив у Twitter кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

За його інформацією, рішення буде формалізовано наступного тижня. Крім того, наступного тижня на півроку буде продовжено персональні санкції проти 163 осіб та 44 юридичних осіб в анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу.

Президент Порошенко привітав рішення ЄС на офіційній сторінці у Facebook. «Вітаю рішення Комітету постійних представників ЄС запустити новий «азовський пакет» санкцій щодо Росії за відкритий та нахабний акт збройної агресії проти українських моряків та кораблів у Чорному морі та Керченській протоці», - написав глава держави.

Президент повідомив, що найближчим часом планує відвідати Брюссель для подальшої координації дій спільно з ЄС та НАТО щодо звільнення українських військовополонених.

Рада міністрів ЄС із закордонних справ обговорювала ситуацію в районі Чорного і Азовського морів 18 лютого. Після засідання ради глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні оголосила про досягнення політичної домовленості країн Євросоюзу щодо введення відповідних санкцій.

Нагадаємо, термін дії індивідуальних обмежувальних заходів ЄС проти росіян і сепаратистів завершується 15 березня.