«Усупереч моральним переконанням»: НАБУ закриває кримінальні провадження після рішення КС щодо незаконного збагачення

Зокрема, закрито одну зі справ мера Одеси Труханова.

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) підтвердили інформацію про закриття кримінального провадження за фактом незаконного збагачення мера Одеси Геннадія Труханова, а разом з ним - і низки інших справ за фактами незаконного збагачення чиновників і суддів, при цьому це не єдина розслідувана справа стосовно одеського міського голови, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Усупереч моральним переконанням, на виконання рішення Конституційного Суду, який фактично узаконив незаконне збагачення в Україні, детективи НАБУ почали закривати кримінальні провадження за статтею 368-2 КК України. Серед уже закритих - справи за фактами незаконного збагачення посадових осіб і суддів, а також мера Одеси», - йдеться в повідомленні на сторінці НАБУ в соцмережі Facebook у середу.

При цьому в НАБУ нагадали, що Г. Труханова «вже обвинувачують у заволодінні 185 млн грн міського бюджету», відповідна справа слухається в Малиновському районному суді Одеси». «Рішення КС про визнання неконституційною ст.368-2 до цього судового процесу відношення не має, оскільки посадова особа обвинувачується в корупційному злочині за іншою статтею - ч.5 ст.191 КК України. Детективи НАБУ також продовжують розслідування інших фактів можливої протиправної діяльності голови Одеської мерії», - йдеться в повідомленні.

У НАБУ наголосили, що рішення КС змушує детективів закрити 65 кримінальних проваджень, але лише в частині незаконного збагачення. Водночас інші факти корупційної діяльності у межах цих проваджень кваліфіковані за статтями, не скасованими КС, розслідуватимуть і надалі.

Водночас у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) агентству «Інтерфакс-Україна» повідомили, що САП перевірить законність закриття цього провадження. «Так, за цією статтею провадження закрито, але ми встановимо законність закриття», - сказали в САП.