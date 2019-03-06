Уряд схвалив розподіл ДФС на митницю і податкову

Кабінет міністрів України схвалив запуск реформи з розподілу Державної фіскальної служби, затвердивши положення про податкову та митну служби.

Як повідомляє РБК-Україна, на сьогоднішньому засіданні Кабмін затвердив положення про Державну податкову службу України, а також визначив, що вона реалізує державну податкову політику, адміністрування єдиного внеску на соціальне страхування, політику в сфері боротьби з порушеннями податкового законодавства.

Також затверджено положення про Державну митну службу, яка реалізує державну митну політику, політику у сфері боротьби з порушеннями митного законодавства. Діяльність Митної служби координується Кабінетом міністрів України через міністра фінансів.

«Зазначеними положеннями визначаються основні завдання, функції Державної податкової служби України та Державної митної служби України, а також закріплюються повноваження голів зазначених служб», - йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, раніше в Мінфіні назвали терміни розподілу Фіскальної служби. За словами міністра фінансів Оксани Маркарової, при злагодженій роботі завершити реорганізацію ДФС зможуть за три місяці.

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