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Оголошено 39 переможців серед кандидатів до Антикорупційного суду

27 із них працюватимуть суддями Вищого антикорупційного суду, 12 - суддями апеляційної палати.


Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) оголосила 39 переможців серед кандидатів до Вищого антикорупційного суду України (ВАС), пише УНІАН.

Як повідомляє прес-служба Центру протидії корупції, серед них - 22 судді, 13 адвокатів та 4 науковців. 27 із них працюватимуть суддями Вищого антикорупційного суду, 12 - суддями апеляційної палати.

Також до списку переможців увійшли 8 кандидатів з переліку тих, кого громадські організації вважають негідними посади антикорупційного суду: Віктор Маслов, Андрій Біцюк, Володимир Воронько, Інна Білоус, Сергій Мойсак, Валерія Чорна, Володимир Цікало та Оксана Олійник. Проте кандидатури трьох із цих (Чорної, Воронька та Білоус) розглядали міжнародні експерти, які вирішили, що питання щодо їхньої доброчесності зняті.

Наступним етапом конкурсу стануть співбесіди Вищої ради правосуддя (ВРП) із кандидатами. Після цього ВРП внесе подання президенту для призначення суддів на посади. Президент не має права відмовити у призначенні суддів та має зробити таке призначення протягом 30 днів після отримання подання Вищої ради правосуддя.

Очікується, що глава держави призначить антикорупційних суддів до кінця березня, а Вищий антикорупційний суд має запрацювати вже до початку червня.

Верховна Рада 7 червня 2018 року ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд. Законом встановлюється, що ВАС є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.


"ОБКОМ"

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06 Марта 2019 14:56

 

 

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