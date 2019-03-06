Гройсман дав зрозуміти, що мама Коболєва не заслуговує на $8 млн премії «за Стокгольм»

Кабінет міністрів України оголосив конкурс на посаду голови правління НАК «Нафтогаз України».

Про це повідомив на засіданні уряду 6 березня прем'єр-міністр Володимир Гройсман, пише Економічна правда.

Конкурс стартує 23 березня – на наступний день після завершення контракту діючого голови нафтогазової компанії Андрія Коболєва. Конкурсний відбір триватиме впродовж 30 календарних днів.

Відбір голови Правління НАК «Нафтогаз України» відбуватиметься відповідно до постанови № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки».

«Звернемося до наглядової ради з точки зору пропозицій до умов нового контракту нового голови, який буде обраний відповідно до всіх відкритих публічних процедур», - сказав Гройсман.

Він зазначив, що справу в Стокгольмському арбітражі виграв не Коболєв, а команда юристів, у тому числі міжнародних.

«Команда, яка ефективно боролася у судах з РФ, залишиться працювати», - підкреслив Гройсман.

Раніше повідомлялося, що наглядова рада НАКу вирішила продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

Пізніше Гройсман заявив, що Кабмін не приймав ніяких рішень щодо укладення нового контракту з менеджментом Нафтогазу.

Як відомо, наглядова рада «Нафтогазу» ухвалила рішення виплатити 41 співробітнику компанії премії на загальну суму понад $46 млн за те, що Стокгольмський арбітраж задовольнив позов «Нафтогазу» до «Газпрому» про недостатні обсяги транзиту. Зокрема, Коболєв отримав 207 млн грн ($7,9 млн), а комерційний директор НАКу Юрій Вітренко – 158 млн грн ($6 млн).

«Я переказав гроші мамі в Америку. Вона там живе із 2006-го чи 2008 року, понад десять років точно», - зізнався Коболєв.