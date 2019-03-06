Коболєв: оголошений урядом конкурс на главу «Нафтогазу» є незаконним

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що оголошення урядом конкурсу на посаду голови НАК суперечить українському законодавству.

Про це він сказав під час прес-конференції у середу, повідомляє Економічна правда.

«Комусь це може подобатися, комусь ні, але результат реформи, яка проводилася в держкомпаніях, свідчить про те, що призначати, звільняти, міняти зарплату, виписувати премії – це повноваження виключно Наглядової Ради. І це можна перевірити у відповідних законах», - сказав Коболєв.

«Тому, як попереднє рішення щодо завершення мого контракту, так і поточне щодо оголошення конкурсу… суперечить українському законодавству», - заявив він.

«Таку ж думку поділяє міжнародна спільнота, і ті міжнародні організації, які були спонсорами реформи корпоративного управління. Які допомагали проводити цю реформу», - підсумував голова «Нафтогазу».

Сьогодні під час засідання уряду у середу прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів оголосив конкурс на посаду голови правління «Нафтогазу».

Раніше повідомлялося, що наглядова рада НАКу вирішила продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.