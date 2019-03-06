 

08 марта

10:11

Заарештовано другого підозрюваного у підкупі «технічного» Тимошенка

09:58

Комітет Конгресу США схвалив заборону на визнання Криму російським

09:48

Манафорт отримав перший вирок: колишнього політтехнолога Партії регіонів засудили майже на 4 роки

09:18

Залишилось 39 кандидатів у президенти

08:39

Доба ООС: поранено п’ятьох українських військових, ліквідовано чотирьох окупантів

07 марта

17:43

Кандидатську колекцію Гриценка прикрасив ще один «непрохідний»

17:06

Луценко підтвердив, що він «ще більш тупий», ніж вважає Тимошенко

16:42

Кандидат Мураєв зробив приємно кандидату від Ріната. Той пообіцяв віддячити восени

15:01

У Держдепі вважають, що бажання посла США звільнити Холодницького відповідає «принципам» Майдану

14:38

НАБУ здійснило обшукі у батька та сина Гладковських

14:30

Хабар «технічному» кандидату Тимошенку: затриманий звинувачує Адміністрацію президента і Луценка

12:45

Стоматологи зірвали сесію Львівської міськради

12:09

Греція не видала Україні екс-менеджера компанії Курченка: він вже летить до Москви

11:06

П’ятиріччя окупації Криму в ООН відзначать традиційними посиденьками і балаканиною

10:46

ЦВК попереджає членів виборчкомів: бюлетені до окружкомів прийдеться доставляти у власній тарі і, можливо, у власному транспорті

09:12

Доба ООС: обстріли тривають, втрат немає

06 марта

21:00

Заступник командувача сил спецоперацій ЗСУ раптом згадав, що «війна триває», - и знався з виборів

18:15

Коболєв: оголошений урядом конкурс на главу «Нафтогазу» є незаконним

17:36

«Укроборонпром» чекає на міжнародний аудит

15:12

Гройсман дав зрозуміти, що мама Коболєва не заслуговує на $8 млн премії «за Стокгольм»

14:56

Оголошено 39 переможців серед кандидатів до Антикорупційного суду

14:45

Уряд схвалив розподіл ДФС на митницю і податкову

13:23

«Усупереч моральним переконанням»: НАБУ закриває кримінальні провадження після рішення КС щодо незаконного збагачення

12:31

За 24 полонених українських моряків ЄС «покарає» 8 російських покидьків

12:05

Холодницький відмовився коментувати заяву посла США щодо його звільнення

11:54

У Генштабі розповили, чого чекати від РФ під час «передвиборної турбулентності»

10:39

Справа Гандзюк: Мангера відсторонено від посаді на місяць

09:25

ЦВК виграла у Гриценка у Верховному суді

08:51

Дoбa ООС: поранено двох військовослужбовців

05 марта

21:22

Напередодні виборів Православна церква України нагадує: Бог бачить все

Заступник командувача сил спецоперацій ЗСУ раптом згадав, що «війна триває», - и знався з виборів

Кандидат у президенти України Сергій Кривонос заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Порошенка.


Заступник командувача сил спецоперацій Збройних сил України Сергій Кривонос заявив про зняття своєї кандидатури на виборах на користь нинішнього президента України Петра Порошенка, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Доки триває війна, і ймовірність відкритої агресії з боку нашого головного ворога Російської Федерації є занадто великою, мені довелося прийняти зважене і дуже непросте для себе рішення про зняття своєї кандидатури з подальших перегонів за посаду президента України. Я роблю це в інтересах громадян і майбутнього України! Вважаю сьогодні в тих умовах, у яких перебуває держава, недоцільною зміну Верховного головнокомандувача Збройних сил України», - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу ввечері.

Він закликав своїх прихильників «не вступати з провокаторами та спотворювачами дійсної картини в полеміку з цього питання».

«Як воїн і бойовий офіцер знаю, що таке честь і гідність, що таке прийняти зважене і важливе рішення, на кону якого стоїть життя людини, а в цьому випадку - нашої країни», - додав він.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

06 Марта 2019 21:00

 

 

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році?

На президентські та парламентські вибори (35)

На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (5)

На обвал мосту через Керченську протоку (64)

На арешт Медведчука чи Новинського (77)

На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (124)

На виконання Мінських угод (5)

На покращення (19)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 