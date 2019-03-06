Заступник командувача сил спецоперацій ЗСУ раптом згадав, що «війна триває», - и знався з виборів

Кандидат у президенти України Сергій Кривонос заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Порошенка.

Заступник командувача сил спецоперацій Збройних сил України Сергій Кривонос заявив про зняття своєї кандидатури на виборах на користь нинішнього президента України Петра Порошенка, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Доки триває війна, і ймовірність відкритої агресії з боку нашого головного ворога Російської Федерації є занадто великою, мені довелося прийняти зважене і дуже непросте для себе рішення про зняття своєї кандидатури з подальших перегонів за посаду президента України. Я роблю це в інтересах громадян і майбутнього України! Вважаю сьогодні в тих умовах, у яких перебуває держава, недоцільною зміну Верховного головнокомандувача Збройних сил України», - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу ввечері.

Він закликав своїх прихильників «не вступати з провокаторами та спотворювачами дійсної картини в полеміку з цього питання».

«Як воїн і бойовий офіцер знаю, що таке честь і гідність, що таке прийняти зважене і важливе рішення, на кону якого стоїть життя людини, а в цьому випадку - нашої країни», - додав він.