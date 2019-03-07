Доба ООС: обстріли тривають, втрат немає

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 7 березня говориться:

«6 березня російські окупаційні війська дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, окупанти застосовували 11 разів, витративши 121 снаряд та міну. Вперше від початку року російсько-окупаційні війська знову застосували артилерію калібру 152 мм.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» позиції наших військ були обстріляні чотири рази:

з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

з артилерійських систем калібру 122 мм – поблизу села ГНУТОВЕ;

з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту ВОДЯНЕ;

зі стрілецької зброї – біля села БОГДАНІВКА.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог п'ять разів обстріляв наші позиції:

з мінометів калібру 120 мм – поблизу селища НОВОЛУГАНСЬКЕ;

з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту КАТЕРИНІВКА;

двічі, з артилерійських систем калібрів 152 та 122 мм, у подальшому – з артилерії 122-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу селища НОВОТОШКІВСЬКЕ;

з мінометів калібру 120 мм – у районі села КРИМСЬКЕ.

Втрат серед наших захисників немає.

Також російсько-окупаційні війська обстріляли зі ствольної артилерії калібру 122 мм населений пункт НОВОЛУГАНСЬКЕ. Витративши 10 снарядів, військові злочинці РФ пошкодили господарчі будівлі та лінію електропередач. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Особовий склад обстріляних підрозділів відповів на ворожий вогонь застосуванням усіх чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 6 березня двох окупантів ліквідовано та трьох поранено. Також знищено одну одиницю військової техніки противника.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позицію наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» – з мінометів калібру 82 мм у районі населеного пункту КРИМСЬКЕ. Втрат серед наших захисників немає».


"ОБКОМ"

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07 Марта 2019 09:12

 

 

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