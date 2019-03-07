П’ятиріччя окупації Криму в ООН відзначать традиційними посиденьками і балаканиною

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Рада Безпеки ООН 15 березня обговорить ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Це вже п’ятий подібний захід.


Засідання, присвячене п’ятим роковинам окупації, проходитиме у форматі Арріа, тобто на нього будуть запрошені не лише члени Радбезу, але й представники інших держав-членів ООН та неурядових організацій. Про це повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко Укрінформу.

«Основна увага буде приділена обговоренню правової та політичної оцінки російської агресії, а також наслідків порушення РФ міжнародного права для європейської архітектури безпеки. Окремий наголос буде також зроблений на правозахисному аспекті», - пояснив дипломат.

Ніколенко наголосив, що, незважаючи на низку резолюцій, порушення прав людини на Кримському півострові тривають, а рішення Генеральної Асамблеї ООН не виконуються. Російська окупаційна влада продовжує переслідувати активістів, журналістів, кримських татар, всіх інших мешканців Криму, які наважуються виступити проти окупаційного свавілля.

«Нещодавнє затримання архієпископа Православної церкви України Климента доводить, що для Кремля не існує меж – ані правових, ані моральних, ані духовних. Класичний приклад діяльності репресивної машини сталінського режиму. Сумно, що ця машина повернулася в наші часи. Ще сумніше, що вона знову нищить людські життя на українській території», - зазначив Ніколенко.

На думку українського дипломата, незаконні дії держави-окупанта мають отримати адекватну відповідь міжнародної спільноти.

«Дуже символічно, що для Франції та Німеччини, які розпочали спільне головування в Раді Безпеки ООН в березні-квітні, одним із пріоритетів є ситуація на тимчасово окупованих територіях України», - зауважив він.

Ніколенко переконаний, що засідання Радбезу стане «доброю нагодою для держав-членів ООН в п’яті роковини окупації ознайомитися із останнім розвитком подій в Криму, а також обговорити можливі подальші дії в контексті зусиль із деокупації півострова». На думку дипломата, посилення міжнародного тиску на агресора має змусити його повернутися до миру.

«Це вже п’ятий з початку російської агресії подібний захід у Раді Безпеки ООН, ініційований Україною спільно з нашими партнерами. Цього разу це Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Польща, США, Франція та інші», - підсумував Ніколенко.


"ОБКОМ"

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07 Марта 2019 11:06

 

 

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