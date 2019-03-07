Стоматологи зірвали сесію Львівської міськради

Сесію Львівської міської ради перенесли через комунальних стоматологів, які зайняли сесійну залу з вимогою погашення боргів із зарплати, повідомляє прес-служба Львівської міськради.

«У зв'язку з відсутністю належних умов для роботи пленарне засідання сьогодні не відбудеться. Про дату наступного засідання ми повідомимо пізніше», - сказав секретар міськради Анатолій Забарило.

Напередодні ввечері, 6 березня, співробітники двох комунальних стоматологічних поліклінік прийшли до сесійної зали Львівської міськради й відмовилися звідти виходити, доки їм не виплатять борги з зарплати, що становлять 3,6 млн грн.