Хабар «технічному» кандидату Тимошенку: затриманий звинувачує Адміністрацію президента і Луценка

Тарас Костанчук, затриманий за нібито спробу дати хабара кандидату в президенти Юрію Тимошенку, стверджує, що проти нього підготували провокацію.

Про це він сказав у зверненні, оприлюдненому на Facebook, повідомляє Українська правда.

«Ніякої сенсації немає. Щоб ви розуміли, була спланована провокація проти мене тільки для того, щоб закрити мені рот», – зазначив Костанчук.

Він каже, що кандидат у президенти викликав його з відпустки і попросив допомоги. Юрій Тимошенко нібито хотів «зіскочити з теми» і припинити бути «технічним кандидатом».

«Сказав, що його залякують, що він боїться. Для того, щоб зіскочити з теми, йому треба віддати гроші тим людям, які внесли за нього завдаток 2,5 мільйона. Попросив у мене ці гроші. Сказав, що точно його вб’ють, якщо він не дасть ці гроші», – розповів Костанчук.

Затриманий стверджує, що через прохання Тимошенка прилетів, «залишивши дружину на курорті».

«Це все – абсолютно гнила провокація Адміністрації президента, виконана паном Луценком (генпрокурор Юрій Луценко – УП)», – підсумував Констанчук.