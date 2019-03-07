НАБУ здійснило обшукі у батька та сина Гладковських

Національне антикорупційне бюро України здійснило низку обшуків у фігурантів журналістського розслідування про корупцію в оборонно-промисловому комплексі країни, зокрема і за місцем проживання колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олега Гладковського та його сина Ігоря, повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

«Виходячи з того, що ми побачили в тих сюжетах ми зареєстрували два провадження. У рамках одного з них сьогодні було проведено низку обшуків – майже 20, зокрема і за місцем проживання Ігоря та Олега Гладковських, Віталія Жукова, Андрія Рогози тощо», - сказав А.Ситник на брифінгу в четвер у Києві.