Луценко підтвердив, що він «ще більш тупий», ніж вважає Тимошенко

Проте наш генпрокурор щиро радіє, що виграв «ящик пепсі-коли».

Генеральний прокурор Юрій Луценко своєрідно привітав зі святом кандидата в президенти лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко, підтримавши її аналогії з американськими комедіями. Про це він сказав на брифінгу 7 березня, повідомляє Українська правда.

«Я люблю Юлію Володимирівну, ціную її гумор. Але в мене він також є. Я також знаю прекрасний фільм «Скинь маму з поїзда», де одна старенька жінка приїхала в гості до свого сина гангстера і допомагає йому чистити револьвер, вбивати своїх жертв. З 8 березня, Юлія Володимирівна!» – сказав Луценко.

Генпрокурор заявив журналістам, що напередодні побився об заклад із колегою, що відповіддю на інформацію про затримання зловмисників, котрі хотіли за гроші зняти одного з кандидатів у президенти, буде галас про політичне переслідування.

«Навіть побився об заклад, хто зчинить цей галас… Тому, звичайно, зранку Юлія Володимирівна Тимошенко оголосила мене людиною, яка розгорнула провокацію і політичні переслідування», – сказав очільник ГПУ.

На уточнююче запитання журналістів Луценко сказав, що виграв цей у колеги «ящик смачної пепсі-коли».

Сьогодні, 7 березня, лідер «Батьківщини», кандидат у президенти Юлія Тимошенко сказала журналістам, що ситуація навколо спроби підкупу іншого кандидата – Юрія Тимошенка - зрежисована штабом чинного президента Петра Порошенка.

«Це все нагадує одну відому американську комедію в якій приймають участь Порошенко і Луценко – «Тупий і ще тупіший», – сказала Тимошенко.

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