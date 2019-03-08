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Залишилось 39 кандидатів у президенти
Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатів на посаду президента Євгенія Мураєва, Дмитра Гнапа та Дмитра Добродомова.
Розглянувши заяви кандидатів на посаду президента Євгенія Мураєва, Дмитра Гнапа та Дмитра Добродомова про відмову від балотування, Центрвиборчком скасував їхні реєстрацію та зобов'язав їх негайно повернути до ЦВК посвідчення кандидатів.
Таким чином, балотуватися на посаду президента будуть 39 кандидатів.
Яко відомляв, ЦВК раніше скасувала реєстрацію кандидатів у президенти Андрія Садового іСергія Кривоноса.
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