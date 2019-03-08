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Комітет Конгресу США схвалив заборону на визнання Криму російським

Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США в четвер одноголосно схвалив законопроект, що забороняє вашингтонської адміністрації визнавати Крим російським.


Про це повідомила прес-служба даного комітету, пише УНН.

Даний законопроект був прийнятий одноголосно. Конгресмени прийняли з цим законопроектом ряд інших документів.

«За одноголосним рішенням ініціативи були спрямовані до внесених в них поправками (на розгляд) Палаті представників (повного складу)», — відзначили в прес-службі.

Текст «Закону про невизнання анексії Криму» дуже короткий і складається всього з декількох пропозицій. Зокрема, він «забороняє уряду США визнавати анексію Криму Росією. Політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб не визнавати де-юре або де-факто суверенітет Російської Федерації над Кримом, його повітряним простором або територіальними водами».

Законопроект, який був внесений до Конгресу 16 січня, забороняє всім державним установам і відомствам США «вчиняти будь-які дії або надавати будь-яку допомогу, яка повинна включати визнання або має на увазі визнання де-юре або де-факто суверенітету Російської Федерації над Кримом, його повітряним простором або територіальними водами».

Однак в тексті окремо прописано, що президенту дається право робити виключення, якщо він «вирішить, що це необхідно для інтересів національної безпеки Сполучених Штатів».

Якщо ініціативу схвалять обидві палати Конгресу, вона відправиться на підпис главі держави.


"ОБКОМ"

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08 Марта 2019 09:58

 

 

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