Заарештовано другого підозрюваного у підкупі «технічного» Тимошенка

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід другому підозрюваному у підкупі кандидата у президенти України на виборах-2019 Юрія Тимошенка.

Як інформує РБК-Україна, про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Twitter.

За її словами, другому підозрюваному - Іщенку О.А. - судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 4 млн гривень. Строк арешту - два місяці.

Раніше суд обрав аналогічний запобіжний захід Тарасу Констанчуку.

6 березня 2019 генпрокурор Юрій Луценко повідомив про спробу підкупу кандидата в президенти Юрія Тимошенко. Кандидату пропонували 5 млн гривень (у доларовому еквіваленті) за зняття кандидатури. За даними ГПУ, замовник шантажу і підкупу кандидата - народний депутат Валерій Дубіль.

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