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Доба ООС: без втрат і майже без обстрілів
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 9 березня говориться:
«8 березня російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил, обстрілявши зі стрілецької зброї наш опорний пункт у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» в районі населеного пункту КРИМСЬКЕ.
Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, не застосовувалося.
Втрат серед наших захисників немає.
Від початку поточної доби ворог наші позиції не обстрілював».
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