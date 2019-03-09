Доба ООС: без втрат і майже без обстрілів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 9 березня говориться:

«8 березня російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил, обстрілявши зі стрілецької зброї наш опорний пункт у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» в районі населеного пункту КРИМСЬКЕ.

Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, не застосовувалося.

Втрат серед наших захисників немає.

Від початку поточної доби ворог наші позиції не обстрілював».