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Внаслідок сутичок у Черкасах постраждало 15 поліцейських

У Черкасах представники Національного корпусу намагалися прорватися на сцену, де відбувався виступ президента Петра Порошенка.


Внаслідок сутички постраждало 15 поліцейських, зокрема начальник ГУНП в Черкаській області Валерій Лютий. Про це повідомляє в суботу ввечері сайт Нацполіції, пише Українська правда.

«Внаслідок сутички постраждали 15 правоохоронців. П’яти з них медичну допомогу надано на місці, 10 звернулися до медичних закладів», - йдеться в повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу: за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

Представники Національного корпусу намагалися прорватися на сцену, де відбувався виступ президента Петра Порошенка.

«На зауваження правоохоронців про неприпустимість таких дій – близько 30 активістів не реагували. В подальшому вони почали провокувати на бійку пересічних громадян, застосували до співробітників поліції газ дратівливої дії, фізичну силу, підпалили фаєри і, зрештою, спробували заблокувати кортеж першої особи держави», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліцейським вдалося відтіснити активістів та забезпечити необхідні заходи безпеки щодо президента України.

Глава МВС Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook назвав дії представників Нацкорпусу в Черкасах неприпустими.

«Будь-якому гніву є розумні межі! Те, що сьогодні на мітингу П. Порошенка в Черкасах зробили представники Національного корпусу - неприпустимо! Праведний гнів через корупційний злочин справедливий, але чи може він породжувати інші злочинні дії? Очевидно, ні. Очевидно, що багато серед агресивно налаштованих юнаків хотіли хардкору, а не справедливості і законності», - написав він.

За словами міністра, «не буде ані розуміння першопричини обурення скандалом, ані поблажливості до бойових заслуг - так поводитися не можна – порушено кримінальне провадження – ті, хто переступив межу, повинні понести покарання».

Раніше у суботу представники Нацкорпусу влаштували у центрі Києва акцію «День гніву» та прийшли на вул. Банкову під Адміністрацію президента з вимогою покарати причетних до розкрадань в «Укроборонпромі».

Під час акції сталися сутички, після яких у поліції заявили про трьох потерпілих правоохоронців.

Після цього представники Нацкорпусу вирушили до Черкас, де перебував у суботу президент.


"ОБКОМ"

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09 Марта 2019 20:54

 

 

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