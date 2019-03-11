Доба ООС: обстрілів не зафіксовано

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році? На президентські та парламентські вибори (38) На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (5) На обвал мосту через Керченську протоку (66) На арешт Медведчука чи Новинського (82) На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (132) На виконання Мінських угод (5) На покращення (21) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ