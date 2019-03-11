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Доба ООС: обстрілів не зафіксовано
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведення станом на 07:00 11 березня говориться:
«10 березня російські окупаційні війська вогонь по позиціях Об'єднаних сил не відкривали.
«Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».
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