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Доба ООС: майже повне затишшя
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 12 березня говориться:
«11 березня противник один раз порушив режим припинення вогню, обстрілявши зі стрілецької зброї опорний пункт підрозділу Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» у районі міста АВДІЇВКА.
Втрат серед наших захисників внаслідок обстрілу немає.
Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».
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