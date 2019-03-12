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Через негоду знеструмлено 537 населених пунктів
Унаслідок ускладнення погодних умов (шквальний вітер) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмленими залишаються 537 населених пунктів у п'яти областях України, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
«У результаті ускладнення погодних умов (шквальний вітер) через спрацювання систем захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 537 населених пунктів у 15 областях, а саме: Київська - 168 н.п., Хмельницька - 102 н.п., Вінницька - 58 н .п., Черкаська - 56 н.п., Житомирська - 56 н.п., Полтавська - 28 н.п., Сумська - 20 н.п., Тернопільська - 11 н.п., Донецька - 10 н.п., Кіровоградська - 7 н.п., Чернівецька - 5 н.п., Львівська - 4 н.п., Луганська - 4 н.п., Дніпропетровська - 4 н.п., Чернігівська - 4 н.п.», - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що бригади обленерго залучені до відновлення електропостачання.