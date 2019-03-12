Справа «Укроборонпрому»: правоохоронці все знали и все «зливали»

У команді журналістських розслідувань Bihus.info стверджують, що правоохоронні органи роками потурали незаконним схемам закупівлі комплектуючих для «Укроборонпрому», через що розслідування не доходили до встановлення причетності високопосадовців.

У фінальній серії розслідування, журналісти стверджують, що і в податковій адміністрації, і у військовій прокуратурі, і в Національному антикорупційному бюро знали про існування незаконних схем в оборонному комплексі.

За інформацією журналістів, фігуранти їх розслідувань Віталій Жуков і Андрій Рогоза домовлялися з податковою про зняття претензій з ТОВ «Оптимумспецдеталь», а в 2016 році роботу незаконної схеми поставок покривали через слідчого київського управління СБУ Дмитра Москаленка.

Крім цього, в розслідуванні йдеться про те, що військова прокуратура неодноразово протягом декількох років активно проводила розслідування, проводила обшуки в дежконцерні «Укроборонпром», але, як стверджують автори розслідування, як тільки слідство прокуратури виходило на інформацію щодо можливої участі Ігоря Гладковського, сина екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, в незаконній схемі, то прокуратура знищувала докази цієї причетності.

Також журналісти продемонстрували обізнаність НАБУ щодо наявності незаконних схем в оборонному комплексі. У сюжеті йдеться про те, що В.Жуков вимагав від А.Рогози вирішення питання на рівні заступника директора НАБУ Гізо Углави про «помилкове внесення» до списку фіктивних фірм «Оптимумспецдеталі». Компанію внесли до списку через підозрілі контракти з Харківським бронетанковим заводом - НАБУ проводило розслідування із закупок цього заводу, а «Оптимумспецдеталь» продавала заводу танкові приціли.

Журналісти стверджують, що А.Рогоза згодом отримав лист за підписом Г.Углави, в якому в переліку підозрілих компаній немає «Оптимумспецдеталі».