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У Раді прокрутили запис «розмови Коломойського з Тимошенко»

Голова фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов продемонстрував запис телефонної розмови нібито між Юлією Тимошенко та Ігорем Коломойським та заявив, що лідерка «Батьківщини» має публічно розповісти про фінансове співробітництво з олігархом.


Про це він сказав під час виступу з трибуни парламенту у вівторок, повідомляє Українська правда.

«Сьогодні вся країна обговорює розмову між Юлією Володимирівною Тимошенко та Ігорем Валерійовичем Коломойським. І я хотів би, щоб ви почули це ще зараз», - заявив Герасимов і увімкнув на телефоні запис розмови.

На ньому жінка, з голосом схожим на голос Тимошенко нібито вітає з днем народження Ігоря Коломойського та дякує йому за те що «вміє бути справжнім другом та справжнім партнером».

Під час демонстрації запису до трибуни підійшов нардеп від «Батьківщини» та політтехнолог, який курує весь медіанапрямок щодо Тимошенко, Олександр Абдуллін і заявив: «Артур, ти ж придурок, просто придурок. Подумай, що ти зараз робиш на всю країну».

Але Герасимов на це не зважав, попри вигуки і з залу парламенту.

«Ще раз повторюю. Сьогодні вся країна обговорює цей запис. Але для нас у цьому записі немає нічого нового, бо він демонструє те, що ми і так добре знаємо. У Ігоря Коломойського є два кандидати на виборах - це Зеленський та Тимошенко», - заявив він.

Нардеп зазначив, що у Тимошенко з Коломойським давні зв'язки і додав, що хоча походження запису незрозуміле, достовірність його для нього не викликає сумніву.

«Він вчергове показує подвійні стандарти - публічно нещирі погрози олігархам, а за лаштунками цілування у ясна. Суспільство втомилося від вашої постійної брехні Юліє Володимирівно, як старого політика. Ви вже 25 років боретеся з олігархами. Починали з Лазаренка, а продовжуєте з Коломойським», - сказав представник БПП.

Герасимов додав, що його фракція вимагає публічного звіту про фінансові домовленості з Тимошенко з Коломойським.

Тимошенко у відповідь розповіла про чергову частину розслідування журналістів про розкрадання в оборонній сфері і участь у цьому правоохоронних органів.


"ОБКОМ"

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12 Марта 2019 11:21

 

 

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