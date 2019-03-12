Порошенко призначив заступником секретаря РНБО екс-кандидата у президенти, що знався на користь Порошенка

Президент України підписав указ про призначення полковника Сергія Кривоноса заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє прес-служба Порошенка:

«Дуже важлива ваша характеристика – це ваша абсолютна нетерпимість до корупції. І це моє президентське доручення - нульова толерантність до корупції, щоб ми рішучими діями захистили армію, захистили оборонний комплекс від будь-яких нападів, або недовіри. Ми маємо зміцнити довіру суспільства і міжнародних партнерів до оборонного комплексу», - підкреслив Президент під час зустрічі з полковником Сергієм Кривоносом.

«Я сьогодні прийняв рішення підписати Указ про призначення полковника Сергія Григоровича Кривоноса заступником Секретаря Ради Національної безпеки України. Буквально зараз є величезний суспільний запит на це призначення», - сказав Президент та згадав активну участь полковника Кривоноса в створенню Сил спеціальних операцій (ССО).

Президент відзначив високий професіоналізм та морально-людські якості полковника Кривоноса, а також підтримку військового з боку громадськості і добровольців в його діяльності на посаді заступника командувача ССО.

Новопризначений заступник Секретаря РНБОУ Сергій Кривонос подякував Президентові за довіру та запевнив в своїй рішучості протидіяти корупції в оборонному секторі».

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