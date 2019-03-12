САП передала Луценку подання на двох нардепів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила генпрокурору Юрію Луценку подання на нардепів Сергія Скуратовського (від Радикальної партії) та Дениса Дзензерського (від «Народного фронту»).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook САП.

Повідомляється, що детективи НАБУ зібрали докази декларування недостовірних відомостей з боку Скуратовського та Дзензерського. Генпрокурору направили документи для внесення до Верховної Ради подання про згоду на зняття недоторканності і притягнення їх до відповідальності.

Про те, що САП допрацьовує подання на нардепа Дзензерського, повідомлялося ще в листопаді 2017 року. Вперше документ подавався на погодження до ГПУ влітку 2017, однак його повернули на доопрацювання. За даними слідства, він не вказав фінансові зобов'язання на суму понад 4 млрд гривень.

На Скуратовського відкрили справу в жовтні 2017 року. Йому інкримінують те, що він 3 роки поспіль не вказував у декларації будівельний бізнес дружини. Також нардеп прописав в сімейній квартирі своїх помічників - формальних власників яхт-клубу і мисливських угідь.