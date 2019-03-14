Кандидат у президенти Вілкул – справжній байкер: живе у екс-тещі і катається на її Harley Davidson

Недарма Вілкул-молодший дружить з іншим збоченцем - путінським «нічним» байкером «Хірургом».

Олександр Вілкул не вносить у декларації цивільну дружину, яка володіє майном вартістю близько мільйона доларів, користування автомобілем компанії Ріната Ахметова і байками та будинком колишньої тещі. Про це йдеться у сюжеті журналіста Bihus.info Антона Столярова про народного депутата і кандидата у президенти за назвою «Бомбила з «Опоблоку», повідомляє Українська правда.

У січні 2018 року Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальну справу за підозрою Вілкула у недостовірному декларуванні.

Наприкінці грудня справу закрили за відсутністю складу злочину. Проте на початку лютого 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура поновила розслідування.

Спершу НАБУ з’ясувало, що нардеп не вніс у декларації свою цивільну дружину Марію Ляшенко. За даними детективів, у 2014-2017 роках Вілкул і Ляшенко регулярно їздили разом за кордон, зокрема на її автомобілі Range Rover, яким кермував нардеп.

Вілкул у коментарі Столярову сказав, що знайомий із Ляшенко, але співмешканок не має.

Згідно з реєстром транспортних засобів, окрім Range Rover, 30-річна Марія Ляшенко володіє ще одним позашляховиком Jeep Grand Cherokee.

Також на неї оформлено два будинки у елітному котеджному містечку «Золоті ключі» поблизу Дніпра площею 119 і 241 кв. м. Загальна вартість усього цього майна – близько півмільйона доларів.

Крім того, влітку 2018 року Ляшенко придбала 187-метрову квартиру у центрі столиці – по вулиці Старонаводницькій (ціни на подібні помешкання залежно від ремонту коливаються в межах 400-600 тисяч доларів).

Сам же Вілкул, згідно з матеріалами справи, користувався 380-метровим будинком у Козині, записаним на його колишню тещу Марію Кондратюк.

Придбала вона дім у 2006 році, коли зять вперше обрався до парламенту.

Також на колишню тещу депутата оформлено автомобіль Lexus GX 460 і два байки Honda GL 1800 і Harley Davidson FLSTFB. Мотоциклами користується Вілкул.

Також нардеп користується машиною Range Rover, записаною на ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», бенефіціаром якого є Рінат Ахметов. Саме цьому олігарху приписують фінансування «Опозиційного блоку».