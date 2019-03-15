Троє суддів Конституційного суду вважають, що голова КСУ має піти у відставку

Судді Конституційного суду України Микола Мельник, Сергій Сас і Ігор Сліденко вважають, що «подальше перебування Станіслава Шевчука на посаді Голови Конституційного Суду призведе до повного розвалу Суду та руйнації конституційного правосуддя».

Про це вони заявили в листі, який вони розіслали своїм колегам з КСУ, повідомляє DT.UA.

Мельник, Сас і Сліденко закидають очільнику Конституційного суду:

— систематичні маніпуляції зі справами, які перебувають на розгляді Суду (зокрема, йдеться про справу щодо відповідності Конституції України окремих положень Закону України «Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії «Укррудпром»);

— регулярні порушення визначеної законом процедури розгляду справ;

— внесення на засідання Суду питань, для розгляду яких відсутні правові (конституційні) підстави;

— службову бездіяльність і тривалу відсутність на роботі;

— порушення прав суддів, неправомірне втручання в їх діяльність;

— перевищення посадових повноважень, намагання незаконно розширити повноваження Голови Суду, видання незаконних розпоряджень, спробу запровадити паралельне управління Судом та Секретаріатом Суду;

— неприпустиму політизацію діяльності Суду.

Автори листа наголошують, «станом на березень 2019 р. налічується 30 нерозглянутих Судом справ за конституційними поданнями. При цьому більшість з них (17) перебувають на розгляді Суду з 2014-2017 рр. (частина з них за останній рік взагалі не розглядались). Крім того, у 2018-2019 рр. Суд не ухвалив жодного рішення у справах за конституційними скаргами (на розгляді Суду таких справ перебуває понад 40)».

Микола Мельник, Серій Сас та Ігор Сліденко зазначають:

«Багато обставин і фактів вказують на те, що за останній рік Суд з державного органу, покликаного утверджувати верховенство Конституції України, почав активно перетворюватися в інструмент для задоволення політичних та комерційно-бізнесових інтересів. Вперше за час існування Суду у засобах масової інформації, політичних і бізнесових колах почали відкрито говорити про комерціалізацію його діяльності та зовнішньо-паралельне управління Судом…

У засобах масової інформації та в офіційних депутатських зверненнях до Голови Суду С.Шевчука порушувалось питання про його регулярні зустрічі з Президентом України, про які він не повідомляє суддям і суспільству…

Негативною практикою діяльності С.Шевчука на посаді Голови Суду стало проведення кулуарних зібрань суддів, «підкилимні» домовленості з приводу рішень Суду…

До сьогодні він не усвідомив, що єдиним критерієм прийнятності рішення Суду може бути його конституційна обґрунтованість, яка досягається в результаті повного і всебічного розгляду справи, а не «збирання» голосів під те чи інше рішення… С.Шевчук боїться прозорості і намагається приховати порушення закону «таємницею нарадчої кімнати», а конструктивну дискусію з проблемних питань підмінити підкилимними домовленостями...

Очевидним є те, що С.Шевчук не має наміру припиняти експлуатувати посаду Голови Суду в цілях, які не мають нічого спільного з конституційним правосуддям.