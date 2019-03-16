Дoбa ООС: знищено двох окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 16 березня говориться:

«15 березня російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню. При цьому з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, вогонь відкривався тричі. Противник обстрілював наші війська з мінометів 120-го та 82-го калібрів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» позиції наших військ були обстріляні двічі:

з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА;

з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів – поблизу села ШИРОКИНЕ.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог чотири рази обстріляв наші позиції:

двічі, з мінометів калібру 120 мм і в подальшому з гранатометів різних систем – у районі села КРИМСЬКЕ;

з протитанкового ракетного комплексу – біля населеного пункту НОВОЗВАНІВКА;

зі стрілецької зброї – поблизу селища міського типу СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА.

Втрат серед наших захисників немає.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 15 березня двох окупантів було знищено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано».