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Порошенко приїхав до Полтави і звільнив голову ОДА
Це для того, щоб розслідування діяльності пана Головка «викликало суспільну довіру».
Нагадаємо, раніше президент ініціював звільнення голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка.
Сьогодні Петро Порошенко перебуває у Полтаві і написав у Twitter наступне:
«Останнє слово, звісно, за судом, але ми маємо створювати умови, щоб розслідування викликали суспільну довіру. Уряд зробив відповідне подання, і я сьогодні в Полтаві підписав указ про звільнення пана Головка. Поки що виконувати обов’язки голови ОДА буде Роман Товстий».
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