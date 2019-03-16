Тарута вирішив на виборах підтримати Тимошенко

Кандидат у президенти, позафракційний депутат Верховної Ради і лідер партії «Основа» Сергій Тарута підтримав кандидата в президенти, лідера Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлію Тимошенко на президентських виборах.

«Ми зараз об'єднуємо наші команди у виборчому процесі... І наша команда працюватиме на те, щоб підтримати Юлію Володимирівну і щоб захистити цей вибір», - сказав С. Тарута на спільній з Ю. Тимошенко прес-конференції в суботу в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами С. Тарути, його прізвище залишиться в бюлетені, але його команда працюватиме на перемогу Ю. Тимошенко.

«Ми будемо робити все, щоб Юлія Володимирівна перемогла», - сказав він.

Такі домовленості між кандидатами були ініційовані С. Тарутою і закріплені в меморандумі про співпрацю.

За словами Ю. Тимошенко, їхні політсили також об'єднують свої програми.

Щодо подальшого об'єднання для участі в парламентських виборах, то кандидати зазначили, що відповідні рішення обговорюватимуть після президентських виборів.

«Я думаю, що ми будемо про всі дії, перші кроки і кадрові призначення говорити тільки після перемоги», - сказала Ю. Тимошенко, відповідаючи на запитання про підтримку кандидатури С. Тарути на посаду прем'єр-міністра у разі її перемоги на виборах президента.