Доба ООС: один український військовий загинув, ще одного поранено

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 17 березня говориться:

«16 березня російські окупаційні війська два рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, двічі застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Обстріли було здійснено у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» у районі населеного пункту ХУТІР ВІЛЬНИЙ.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

За даними розвідки, 16 березня двох окупантів було ліквідовано та двох поранено. Також знищено безпілотний літальний апарат противника.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано».