Дoба ООС: загинув один український військовий, ще двох поранено

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 18 березня говориться:

«17 березня противник 10 разів порушив режим припинення вогню, сім разів застосувавши при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Крім того, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а також тричі застосували протитанкові ракетні комплекси.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог двічі обстріляв наші опорні пункти:

з мінометів калібрів 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту ВОДЯНЕ;

з мінометів калібру 120 мм – поблизу міста МАР'ЇНКА.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупантами здійснено вісім обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил:

чотири – двічі з мінометів 82-го калібру та двічі – з протитанкових ракетних комплексів – у районі населеного пункту КРИМСЬКЕ;

з протитанкових ракетних комплексів – поблизу селища міського типу НОВОТОШКІВСЬКЕ;

з мінометів калібру 82 мм – у районі населеного пункту ЗОЛОТЕ-4;

з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів – біля селища НОВОЛУГАНСЬКЕ;

з гранатометів різних систем – поблизу населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ.

Внаслідок обстрілів один наш захисник загинув, двоє отримали поранення.

На всі обстріли противника Об'єднані сили дали адекватну відповідь, знищивши при цьому трьох та поранивши чотирьох окупантів.

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано».


"ОБКОМ"

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18 Марта 2019 09:06

 

 

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