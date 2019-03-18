НАТО вимагає повернення Криму Україні

Північноатлантичний альянс закликав повернути Крим Україні, в черговий раз засудивши анексію Криму – акт порушення міжнародного права, який НАТО не визнає і ніколи не визнає.

Про це йдеться у заяві Північноатлантичної Ради, передає Європейська правда.

«Ми закликаємо Росію повернути контроль над Кримом Україні. Ми знову підтверджуємо нашу повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод. Крим - територія України», - наголошується у заяві.

У НАТО підкреслили своє рішуче засудження анексії, яку Альянс не визнає і не буде визнавати.

Також НАТО засуджує мілітаризацію півострова і висловлює стурбованість планами РФ з подальшого нарощування військового потенціалу в Чорноморському регіоні.

«Невиправдане використання Росією військової сили проти українських кораблів і військово-морських сил біля Азовського моря і Керченської протоки в листопаді 2018 року є частиною більшої структури російських агресивних дій в регіоні», - заявили у НАТО, закликавши відпустити українських моряків і повернути кораблі.

Також Альянс висловив підтримку міжнародним санкціям проти Росії.

«Не може бути повернення до «звичайного» бізнесу, поки не відбудеться чітка, конструктивна зміна в діях Росії, що свідчить про дотримання міжнародного права та її міжнародних зобов'язань і обов'язків», - йдеться у заяві.