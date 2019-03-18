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Поведінка у кабінках: МВС нагадує виборцям, за що можна отримати 3 роки

Зокрема, селфі в кабінках для голосування – це порушення закону.


Про це сьогодні, 18 березня, під час брифінгу розповів радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, повідомляє Департамент комунікації МВС України.

«Ми звертаємося до виборців, які теж мають відповідально підійти до реалізації волевиявлення - в день голосування виборець не повинен нікому звітувати про своє волевиявлення. Більш того, цей звіт на сьогоднішній день може містити ознаки кримінального злочину, виборець може нести покарання за те, що він розголошує результати свого волевиявлення. Виборець не має права фотографувати свій виборчий бюлетень, не має права демонструвати його під час голосування, тому що таким чином виборець порушує таємницю голосування. Тобто ніяких селфі з бюлетенями в кабінках для голосування», - сказав Іван Варченко.

«Виборець, який продемонстрував своє волевиявлення, може бути притягнутий до відповідальності у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. А посадова особа, яка є суб'єктом виборчого процесу, може бути притягнуто до відповідальності за порушення таємниці голосування та отримати покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років», - додав радник міністра внутрішніх справ.

В свою чергу, глава координаційного штабу МВС – радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко зазначив, що станом сьогоднішній день, з початку виборчої кампанії зафіксовано 3305 заяв пов’язаних із порушенням виборчого процесу, за вказаними фактами розпочато 175 кримінальних проваджень.

«Я хочу сказати, що тих 12 днів, що залишаються, ми очікуємо орієнтовно понад 4 тис. заяв про порушення виборчого законодавства, тому що у розпалі зараз кампанія. Ми готові дати відсіч будь-яким проявам хуліганства чи будь-яким іншим неправомірним діям», - сказав Іван Стойко.


"ОБКОМ"

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18 Марта 2019 15:02

 

 

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