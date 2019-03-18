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Слідство вийшло на слід організаторів підпалів київських магазинів Roshen

Чоловік, якого сьогодні затримали за підпал магазину Roshen на Хрещатику, належить до радикальної екстреміської організації, яка планувала зірвати вибори.


Про це у коментарі Українській правді повідомив начальник Нацполіції у Києві Андрій Крищенко.

«Метою цієї оргізанізації була дестабілізація ситуації у столиці та зрив виборів. Зараз із ним (затриманим – УП) проводять першочергові слідчі дії», – зазначив Крищенко.

За його словами, киянин є активним учасником численних вуличних акцій.

Крім того, правоохоронці припускають, що він причетний до ще одного підпалу магазину Roshen – ввечері 17 березня.

Крищенко додав, що лідер організації, до якої належить ймовірний порушник, наразі також затриманий і знаходиться у СІЗО.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, цим лідером є Євген Моринець, відомий як «Біла балаклава». Його затримали 18 лютого за заклики до повалення влади.

За словами співрозмовника у Генпрокуратурі, затриманий за підпал Roshen раніше пікетував слідчий ізолятор, вимагаючи звільнити «Білу балаклаву».

Також затриманий нібито пов’язаний із відомою проросійською організацією «ГК «Наждак», очолюваною Миколою Дульським. Останнього у Службі безпеки називали «агентом російських спецслужб».

За фактом підпалу магазину розпочато кримінальне провадження про умисне знищення майна та хуліганство.

Нагадаємо, ввечері 17 березня підпалили будівлю магазину Roshen біля станції метро «Героїв Дніпра».

18 березня у столиці на вулиці Хрещатик неподалік від Бессарабського ринку горіло інше приміщення магазину Roshen.

Правоохоронці повідомили, що затримали 53-річного мешканця столиці.


"ОБКОМ"

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18 Марта 2019 19:05

 

 

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