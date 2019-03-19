«Мінський процес»: АМКУ дозволив віддати дизельну трубу Медведчука фірмі з «братньої» Білорусі

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Антимонопольний комітет України 18 березня надав білоруській компанії «Нафтобітумний завод» дозвіл на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «Прикарпатзахідтранс» (Рівне), що перевищує 50%. Про це повідомив кореспондент «Наших грошей».

АМКУ почав розглядати це питання 14 березня. Голосування 18 березня виявилось роздільним, оскільки за це рішення проголосувала більшість, але не весь склад АМКУ. Через закритість засідання Комітету невідомо, чи розглядалось питання пов’язаності покупців з російським капіталом, а також чи не загрожує національній безпеці передача білорусам трубопроводу, через який здійснюється вже близько 40% всього імпорту дизельного палива в Україну.

Намір передати контроль над «Прикарпатзахідтрансом» білорусам викликав критику з боку народного депутата Сергія Лещенка. Він вважав придбання пов’язаним з тим, що «білоруси фронтують Медведчука. А сенс в тому, щоб після поразки Порошенко було складно відкрутити всю цю історію назад – і у труби з’явився «добросовісний набувач» з сусідньої країни-союзника».

Продаж дизельного трубопроводу білоруській фірмі було ініційовано після січневої зустрічі президента Білорусі Олександра Лукашенка з Віктором Медведчуком. На зустрічі Лукашенко назвав військовий напад Росії на Україну «недоразумением», яке «надо заканчивать. Братские республики, народы…».

«Прикарпатзахідтранс» належить швейцарській фірмі «ITC Industry Trading Company SA» німця Анатолія Шефера, пов’язаного з угрупуванням Віктора Медведчука. Продажі палива з труби вже в самій Україні контролює компанія «Proton Energy» Ніссана Моісєєва, який також пов’язаний з Медведчуком.

Основним активом «Прикарпатзахідтранс» є трубопровід, по якому з Росії та Білорусі транспортують дизельне паливо в Україну та далі в Угорщину. Основним постачальником є «Роснєфть», яку очолює близький до Путіна Ігор Сєчін.

«Нафтобітумний завод» належить одному з найбагатших бізнесменів Білорусі Миколі Вороб’ю, чий бізнес пов’язаний з поставками російської нафти та нафтопродуктів. За даними російських ЗМІ, його фірма «Інтерсервіс» у 2016 році під час введеного Кремлем ембарго на поставку дизельного палива в Україну був посередником у «транзитній» схемі.